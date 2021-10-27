Aracının kusurlarını söyleyen ekspertiz çalışanlarını bıçakladı

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, aracının kusurlarını söyleyen iki ekspertiz çalışanını bıçakladı.

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, inceleme sonucu tespit ettikleri otomobilin kusurlarını, sahibi Mustafa P.'ye bildirdi.

Otomobilinde bir kusur bulunmadığını belirten araç sahibi, firma çalışanları ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesi üzerine Mustafa P. koşarak iş yerinden ayrıldı.

Dükkana babasıyla beraber geri geldi

Kısa bir süre sonra babası Yasin P., ile birlikte olay yerine başka bir araçla gelen Mustafa P., firma çalışanlarına saldırmaya çalıştı. İş yerinde başlayan kavga dışarıya taştı. Bu sırada Mustafa P., Ferdi G. ve Enes M.'ı bıçakladı. Ferdi G. belinden yaralanırken, dayısı olduğu öğrenilen Enes M. karnından yaralandı.

Kaçan baba-oğul aynı sanayi sitesinde bulunan çalıştıkları iş yerine gitti. Burada esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, çağrılan polise teslim edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, G. ve M.'u ambulanslarla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Enes G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Biz bunları söylemek zorundayız'

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Emrah Gökçe, yaşananları şöyle anlattı:

"Buraya bir araba geldi. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum."