Köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü
Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 12:23
Rıfat Alagöz idaresindeki 36 SE 197 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunun Benliahmet köyü yakınlarında sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Sürücü yaralandı, eşi iki çocuk annesi Demet Alagöz (41) hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.