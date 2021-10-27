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MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı

MEB sosyal medya hesabından 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuruların başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2021 12:27
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MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

1.2 Özel Şartlar

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

- Lisans düzeyinde;

KAPAT [X]

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

- Başvuru için genel ve özel şartlarda aranan niteliklerin tamamını, başvurunun son günü (05.11.2021) itibarıyla taşıyor olmak.

1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli

- Başvurular, 25.10.2021-05.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını e-Devlet - Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Adayların başvuruları il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecektir.

- Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

- Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar, başvuruda bulundukları unvana Ek-1 Tabloda belirtilen yerlerin tamamı için tercihte bulunabilecektir.

- Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru sonuç belgelerini ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından alabileceklerdir.

- Bu kapsamda istihdam edilecek personel, 3 (üç) yıl süreyle yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.4 Başvuruda İstenecek Belgeler

- Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

- Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge.

2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

- İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacaktır.

- İlan edilen aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;

a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların,

b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,

c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların,

ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

d) Herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

e) Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,

ataması yapılacaktır.

- Puan eşitliği halinde sırasıyla; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

- Atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

- Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

- Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

4. ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

- Başvuru sonuç belgesi,

- 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,

- Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

- Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,

- Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,

- Sağlık kurulu raporu.

5. DİĞER HUSUSLAR

- Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Atama şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

- Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, bu ilan kapsamında başvuruda bulunamayacak; aykırı durumu tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kontenjan tablosu (Ek-1 Tablo) için tıklayınız

#meb# fizyoterapist# destek# personel alım
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