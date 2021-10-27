Denizli'de 66 yaşındaki kişi yolda ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, yolda ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 12:53
Sevindik Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, başında yara olan emekli işçi Ahmet Sürer'in (66) öldüğünü belirledi.
Düşerken başını çarpmış olabileceği belirtilen Sürer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.