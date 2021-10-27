Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı olarak çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilip verilmeyeceği uzun süredir tartışma konusu...

Bölge İdare Mahkemelerinin bir kısmı verilebileceği yönünde karar alırken bir kısmı ise verilemeyeceği yönünde karar almaktaydı.

Kamu Denetçiliği Kurumu da, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilmemesi gerektiği yönünde tavsiye kararı almıştı

Bölge İdare Mahkemelerinin kararları arasında oluşan aykırılığa ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu son verdi. Kurulun kararı geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın web sitesinde yayımlandı.

Danıştay sitesinde yer alan karara göre, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanların, yardımcı hizmetler sınıfı içindeki diğer unvan ve kadrolara ait işlerde görevlendirilmelerine hukuken bir engel olmadığı belirtilmiştir. Bu karar, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceği anlamına gelmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/06/2021 tarih ve E:2021/27, K:2021/23 sayılı kararı için tıklayınız.