DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
İki büyük zammın ardından bu sefer benzine indirim geliyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var

BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen ve TMSF'ye devredilen 21 şirketin toplam borcunun 765 milyon lira olduğu açıklandı. Yetkililerce bu şirketlerin hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığı ifade ediliyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 27 Ekim 2021 13:21
Yazdır
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var

Kamuoyunda "evim" mağdurları olarak bilinen 21 tasarruf finansman şirketinin kapatılması 49 bini aşkın kişiyi mağdur etti.

Bu kişilerin alacaklarının 764,6 milyon TL olduğu açıklandı.

Dünya gazetesinin haberine göre, TMSF yetkilileri, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketten hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığını belirtti.

MAL VARLIKLARI ORANINDA ALACAKLILARA ÖDEME YAPILACAK

TMSF tarafından, şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin tüm hak, mal ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi uygulandığı kaydedildi.

Verilen bilgilere göre, şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alındı, söz konusu varlıkların paraya çevrilmesi için değerleme çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sonrasında mal varlıkları oranında alacaklılara ödeme yapılacak.

21 şirketin tasfiye edilerek TMSF'ye devredilmesi sonrasında sektörde 6 firma kaldı.

İntibak süreci devam eden bu firmalara yöneticilerin 4 yıllık üniversite mezunu ve 5 yıl sektör deneyimi gibi koşulları yerine getirmeleri ve bazı hukuki eksiklerini kapatmaları için resmi olarak 6 ay süre verildi.

Sektöre yeni girmek isteyenler içinse 100 milyon lira sermaye şartı bulunuyor.

#evim mağdurları# tasarruf finansman şirketi
Emine Erdoğan'dan atık toplayıcılarına destek
Emine Erdoğan'dan atık toplayıcılarına destek
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı:
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı:
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Kovid-19 tedavisi gören kadın doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
Kovid-19 tedavisi gören kadın doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Polis ekiplerinden 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?
https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=konumsec
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar
İşte en çok satılan 2.el arabalar
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.