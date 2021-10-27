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Kasım ayında ihtiyaç ve konut kredilerinde düşüş bekleniyor

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından konut ve ihtiyaç kredilerinde düşüş olması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 13:34
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Kasım ayında ihtiyaç ve konut kredilerinde düşüş bekleniyor

Merkez Bankası'nın Politika Faizini 200 Baz puan indirmesinin ardından Hangikredi CEO'su Oray Durmazoğlu bu faiz indiriminin krediler üzerindeki etkisini ve ilerleyen günlerde tüketiciyi neler beklediğini yorumladı.

Durmazoğlu, "200 baz puan piyasaların beklemediği bir senaryoydu. Buradaki temel nokta, çekirdek enfasyonun bile altına inen mevcutta bir para politikası haftalık borçlanma faiz oranı var ve yüzde 16'ya kadar düştü. Daha önceki faiz indirimi döneminde göremediğimiz kredi faiz indirimlerini bu sefer görmeye başladık. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında bir indirime gitti. Bugün baktığımız zaman 1 milyon TL'nin altında konut kredisi kullandığınız zaman, faizler 1,30'un altına geldi. Ortalama konut kredisinin 240 bin TL civarında oldugunu varsayarsak aslında kamu bankaları piyasanın çoğunuda etkileyecek bir faiz indirimine gitti diyebiliriz. Benzerlerinide özel bankalardan yakın zamanda görmeye başlayacağız. Bundan önceki faiz düşüşlerinde hep şunu gördük, faiz düşerken konut fiyatları artıyor. Dolayısı ile bunlar negatif bir korelasyona sahipler. Şimdi bu noktadan bakacak olursak, faiz düştü diye sevinirken öbür tarafta almak istediğiniz konutun fiyatının artması söz konusu olabilir. Bunu da iyi hesaplamak lazım ve bu hesaplama neticesinde ise aslında her an konut için bir fırsat olduğunu da iyi görmek lazım. Eğer konutun uygun fiyatı varsa, bankanın faiz oranını beklemeden almakta fayda var çünkü faiz düştüğünde de evin fiyatının artma ihtimali var" dedi.

"Daha az faiz geri ödemesi"

"Tüm bu gelişmelerin anlamı aslında vatandaşın daha az faiz geri ödemesi yapması yani taksit tutarlarının düşmesi demek" diyen Oray Durmazoğlu "Ben bunun çok yakında bankalar tarafından duyurulacağını düşünüyorum. Buna ek olarak Kasım ayında özellikle e-ticret sitelerinde çok ciddi kampanyalar olacak. Bu kampanyalar bankalar tarafında gerek kredi kartı için, gerekse ihtiyaç kredisi için kulanılan bir dönem ve ardından yılbaşı kampanyaları gelecek. Öngörümüz bugün ki seviyelerden daha düşük seviyelerde ihtiyaç kredisi kampayalarını olacağı yönünde" diye konuştu.

#kasım# ihtiyaç kredisi# konut kredisi
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