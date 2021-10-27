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Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 13:47
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FF 5212 plakalı otomobil, ilçenin Dilektepe köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#Bingöl# otomobil# şarampol
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