İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İstanbul'da yaşanan olayda bir uzman doktor 26/8/2016 tarihinden sonraki nöbet ve icap ücretlerini 1/3/2019 tarihinde talep etmiş, bu talebi 11/03/2019 tarihinde reddedilmiştir. 22/03/2019 tarihinde de dava açılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacıya, dava açtığı tarihten geriye doğru en fazla 120 günlük süreye dair tutarların ödenebileceğini belirtmiştir. Buna göre davacıya 31/12/2018 tarihinden itibaren ödenmeyen nöbet ve icap ücretleri ödenebilecek, önceki sürelere ait olanlar ise ödenemeyecektir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/04/2021 tarih ve E:2021/19, K:2021/13 sayılı kararı için tıklayınız.