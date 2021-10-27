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Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 27 Ekim 2021 14:20
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Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Hatırlanacağı üzere, salgının başlangıç sürecinde üniversitelere ihdas edilen 8 bin 635 sözleşmeli sağlık personeline dair alımlarda üniversitelerin kurumsal düzeyde ilana çıkmaları sebebiyle kadroların boş kalabileceğini ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyon rolünü bu süreçte üstlenmesi gerektiğini farklı haberlerimizde dile getirmiştik.

"KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON SORUNU VAR" başlıklı 15 Nisan 2020 tarihli yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

"YENİ YÖK'E YAKIŞAN KOORDİNASYON OLMALI" başlıklı 20 Mayıs 2020 tarihli yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ

Maalesef, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkan verecek merkezi yerleştirme yapmak yerine üniversitelerce kurumsal düzeylerde sözleşmeli personel alım ilanlarına devam edilerek, yüksek puanlı kişilerin eş zamanlı birçok ilana başvurmak suretiyle bazı yerlerde kadroların boş kalmasına sebebiyet verildiğini bu süreçte görmüş olduk.

Bu defa, üniversitelerde sağlık personeli alımlarından sonra büro personeli ve destek personeli olmak üzere farklı branşlarda yeni sözleşmeli personel ilanlarına peşi sıra çıkılmaya başlanmıştır. Sadece şu bir iki haftalık süreçte 10 üniversitenin büro ve destek personeli pozisyonlarına dair ilanlar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Samsun Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
 İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

İlanları incelediğimizde özellikle destek ve güvenlik personeli pozisyonları olmak üzere birçok alımda benzer şartlara yer verildiği, bunun sonucunda da koşulları taşıyan yüksek puanlı adayların birden çok yere başvuru yapmak suretiyle eş zamanlı olarak farklı üniversitelerde sıralamaya gireceği kaçınılmaz olacaktır.

Halbuki daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecek yılın farklı iki-üç döneminde talebi olan üniversitelerin "aynı KPSS merkezi yerleştirmelerinde olduğu gibi" koşullarını belirleyerek merkezi alıma çıkılması çok daha planlı bir sürece vesile olacağı gibi az sayıdaki kadroların da daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Bahsettiğimiz bu durum için çok ayrıntılı düşünmeye ve fazla bir çaba harcamaya gerek bulunmamaktadır. 2021 yılı içinde baktığımızda bugüne kadar 4 (dört) defa merkezi yerleştirme ile Sözleşmeli Pozisyonlara alım yapılmıştır. 2020 yılını incelediğimizdeyse bu sayının 12'yi bulduğu görülmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının KPSS 2021/4 tercih kılavuzu yayımlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KPSS 2021/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Ticaret Bakanlığının KPSS 2021/6 tercih kılavuzu yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı

Bu örneklerden de görüleceği özere çok basit bir şekilde bu koordinasyon sağlanabiliyor ve merkezi bir işlem yapılabiliyor.

Bilindiği gibi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu YÖK'e birçok önemli yetki vermekle birlikte 7/b maddesi ile "Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak" gibi çok önemli bir rolü de yüklemiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarının merkezi alım takvimine bağlanarak eş zamanlı ilan ve yerleştirme işlemini sağlayacak mekanizmayı gecikmeksizin kurması gerekmektedir.

#sözleşmeli personel
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Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
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