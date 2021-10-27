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Terör koridoru Meclisten çıkarılan tezkerelerle temizlendi

Türkiye, bugüne kadar sınır hattında 4 büyük harekat gerçekleştirdi. Meclisten geçen tezkerelerle sınır ötesinde terör koridoru engellenirken bölgedeki insanların da hayata tutunması sağlandı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 27 Ekim 2021 14:20
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Terör koridoru Meclisten çıkarılan tezkerelerle temizlendi

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresini uzatan bu tezkere, akıllara önceki büyük ve başarılı operasyonları getirdi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları... Tamamı bugüne kadar Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için yapılan operasyonlar olarak tarihe geçti.

4 büyük harekat sadece sınırdaki terör koridorunu önlemekle kalmayıp bölgelerde yaşayan insanların hayata tutunmalarını da sağladı.

Peki, bu harekatlarla neler elde edildi? Bölgede neler değişti? İşte 4 büyük harekatın nedenleri ve sonuçları...

Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeni ile bölgede oluşan otorite boşluğundan faydalanan DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin saldırıları sonucu çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak, bölgedeki sivillerin yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini önlemek, oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna mani olunması maksadıyla 24 Ağustos 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı.

243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak icra edilen hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 5 hastane hizmete girdi, 540 okulda yaklaşık 200 bin öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Zeytin Dalı Harekatı

PKK/YPG terör örgütünün Afrin bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını örgütün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak maksadıyla 20 Ocak 2018 tarihinde "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

282 meskun mahal ve 2 bin kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak icra edilen hayatın normalleştirilmesine ilişkin faaliyetler kapsamında 1 hastane hizmete girdi, 287 okulda 53 bin öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Barış Pınarı Harekatı

9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu grupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

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Operasyonun amacı, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır bölgesinden uzaklaştırılması, 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturularak Suriyeli sığınmacıların bu bölgeye yerleştirilmesiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun PKK/YPG ve DEAŞ örgütlerine karşı başlatıldığını açıklayarak amacın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek olduğunu vurgulamıştı.

Bahar Kalkanı Harekatı

Rejimin İdlib bölgesinde, mevcut mutabakatların aksine 6 Mayıs 2019 tarihinde başlatmış olduğu saldırılar neticesinde çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Ayrıca yaklaşık 1,5 milyon kişinin göç etmesiyle de büyük bir insanlık dramı yaşandı.

Bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik garantör ülkeler tarafından imzalanan mutabakatlar ve ilan edilen ateşkeslere rağmen, rejimin saldırgan tutumunu devam ettirmesi üzerine, insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemek, akan kanın durmasını sağlamak ve yerinden edilen bölge halkının tekrar evlerine dönebilmeleri için 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

370 meskun mahal ve 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Askeri ve diplomatik girişimler sonucunda 5 Mart 2020 tarihinde Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında devlet başkanı seviyesinde Moskova'da görüşmeler gerçekleşti.

Bu görüşme ve heyetler arası toplantı neticesinde ise "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrara Kavuşturulmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol" 13 Mart 2020 tarihinde güvenli koridorun işleyişine dair uygulama esasları şeklinde imzalandı.

#ırak# suriye# tezkere#
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