Emine Erdoğan'dan atık toplayıcılarına destek

Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler olacak mı?
Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler olacak mı?
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Emine Erdoğan'dan atık toplayıcılarına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık toplayıcılarının Sıfır Atık Projesi'nin "doğal paydaşları" olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 14:33
Yazdır
Emine Erdoğan'dan atık toplayıcılarına destek

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, bir süredir kamuoyunun gündemine gelen sokakta kağıt, plastik, cam gibi geri dönüşebilen atıkları toplayanlara ilişkin destek paylaşımında bulundu.

Paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından, sokaktan atık toplayanları Sıfır Atık Projesi'nin kahramanı olarak nitelendirdiği tweetine yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atık toplayan emekçilerimiz, Sıfır Atık Projesi'nin doğal paydaşlarıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık emekçileriyle iş birliği yaklaşımını tebrik ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum."

Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi'nin son verileri, 2017'den önce yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının 2021 itibarıyla yüzde 22'ye yükseldiğini gösteriyor. Bu gurur verici tablonun 2023'e kadar tüm paydaşlarımızla yüzde 35'e ulaşması hedefimiz." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, paylaşımında, "Atık toplayıcı emekçiler, Sıfır Atık Hareketi'nin gizli kahramanıdırlar. Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz. Onlar da geri dönüştürüp ekonomimize katkı veriyorlar. Doğamıza destek oluyorlar." mesajını vermişti.

Bakanlık, geçen hafta da İstanbul'un bazı ilçelerinde yerel yönetimlerin lisanssız atık depolarına yönelik baskınlarında, atık toplayıcılarının mağdur olmaları üzerine açıklama yapmış, söz konusu baskının, sokaktan atık toplayıcılarla ilgili olmadığını duyurmuştu.

#Cumhurbaşkanı# Emine Erdoğan# sıfır atık
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı: İşte tezgahlardaki son durum
Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı: İşte tezgahlardaki son durum
Özel harekat polisi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Özel harekat polisi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı ilkokul binası restore edilecek
2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı ilkokul binası restore edilecek
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı:
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan kış öncesi aşı çağrısı:
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak
Bursa'da üretilen eğitim uçağı yıl sonunda gökyüzüyle buluşacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=konumsec
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar

İşte en çok satılan 2.el arabalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.