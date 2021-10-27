Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni anayasa' vurgusu

Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler olacak mı?
Bilim Kurulu toplandı! Yeni önlemler olacak mı?
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi adliyede
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Vatandaşların zam tepkisi: Artık arabaya değil eşeğe bineceğiz!
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Özgür Demirtaş mı?
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
Yüksek yargıda kadrolaşma var mı? Adalet Bakanı cevapladı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni anayasa' vurgusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 14:40
Yazdır
Meclis Başkanı Şentop'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni anayasa' vurgusu

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katıldı. Darbe anayasası olarak bilinen 1982 Anayasası'nda 19 kez değişiklik yapıldığını hatırlatan Şentop, "Her şeyden önce bu durumdan kurtulmak, yani anayasamız ile 12 Eylül 1980 tarihli askeri darbe arasındaki bağlantıyı hem şeklen hem de muhteva olarak kesmek için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz tartışmasızdır. Öte yandan yürürlüğe girdiği 1982 yılından bugüne kadar geçen 39 senelik süre zarfında 19 defa değiştirilmesine ve yamalı bir anayasa hüviyetine bürünmesine rağmen halen farklı siyasi görüş mensuplarınca çeşitli vesilelerle anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunun belirtilmesi, aslında ihtiyaç duyulan şeyin bir anayasa değişikliği değil, zamanın ihtiyaçlarına cevap veren, yeni ve iç bütünlüğü olan bir anayasa olduğunu ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"İçinde bulunduğumuz 27. yasama döneminde milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinden temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye'sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır" diyen Şentop şunları kaydetti:

"Temenni ederim ki milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece devletimizi ve milletimizi, nihayetinde bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur. Böylelikle yüce Meclisimiz ve onun kıymetli üyeleri, bir konuda daha milletimize karşı üstlendiği tarihi sorumluluğu yerine getirmenin gururunu yaşar ve 27. yasama döneminin 5. yasama yılı milletimiz tarafından seçilmiş milletvekilleri tarafından uzlaşıyla, sivil ve modern bir anayasanın hazırlandığı bir dönem olarak siyasi tarihimizdeki yerini alır."

Şentop, TBMM Başkanlığına 33'ü uluslararası anlaşmalara ilişkin olmak üzere toplam 771 kanun teklifi sunulduğunu belirterek, "Bu tekliflerden ve yine önceki yasama yıllarında başkanlığımıza sunulan kanun tekliflerinden (55'i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere) toplam 81 teklif kanunlaşmıştır. Yine aynı dönemde çeşitli konularda 45 TBMM kararı alınmıştır. Bu verilerle birlikte içinde bulunduğumuz 27. yasama döneminin tamamına baktığımızda 27. dönemde başkanlığımıza sunulan toplam kanun teklifi sayısı 3 bin 925 olmuştur. Bu tekliflerden 196'sı kanunlaşırken, 3 bin 623'ü komisyonlarda, 66'sı ise Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. 27. dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının toplam sayısı ise 122'ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Şentop, TBMM'nin 2022 yılı bütçesi hakkında bilgi vererek, "2022 Yılı Bütçe Teklifi, 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olarak komisyona sunulmuştur. 2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7'si yasama, yüzde 22,3'ü yönetim ve destek, yüzde 5'i ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Şimdiden 2022 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener ise, 2020 yılında 36 genel bütçeli idare, 98 yüksek öğretim kurumu ve üniversite olmak üzere 129 özel bütçeli idare, 2 sosyal güvenlik kurumu, 8 denetleyici ve düzenleyici kurum, 9 kalkınma ajansı, 9 diğer kamu idaresi olmak üzere toplam 194 Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye gönderildiğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik kurumun görev yaptığını belirterek, hakkını arayan, hak arama yollarını bilen bireylerin yetişmesine katkı verdiklerini ifade etti. Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu kamuoyu ve idare nezdinde farkındalığı arttırmaya çalışmış, sorun çözme yeteneğini geliştirmiş, tavsiye kararlar ve dostane çözümleri uzlaşmacı rolüyle insanımızın adalete erişimini hızlandırmıştır. Önleyici, eğitici rolüyle uyuşmazlıkların doğmadan engellenmesine katkı vermiştir" değerlendirmesini yaptı.

#tbmm# mustafa şentop# yeni anayasa
'Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde satılan kömürde eksik gramaj' iddiası
'Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde satılan kömürde eksik gramaj' iddiası
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasının yasama ayağını tamamladı
6 parti 'parlamenter sistem' çalışmasının yasama ayağını tamamladı
Karamollaoğlu'ndan 'tezkere' açıklaması: İki yıl süreyle olması doğru değil
Karamollaoğlu'ndan 'tezkere' açıklaması: İki yıl süreyle olması doğru değil
Terör koridoru Meclisten çıkarılan tezkerelerle temizlendi
Terör koridoru Meclisten çıkarılan tezkerelerle temizlendi
Bakan Gül: Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin düzenleme yapacağız
Bakan Gül: Ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin düzenleme yapacağız
'Yeni Anayasa inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur'
'Yeni Anayasa inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclisimize nasip olur'

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

En yakınınızdaki marketlerde ürün fiyatları ne kadar oldu?

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=konumsec
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar

İşte en çok satılan 2.el arabalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.