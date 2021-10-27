2. Abdülhamid Han'ın yaptırdığı ilkokul binası restore edilecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 1906'da Hamidiye Mektebi Kebiri İbtidaiyesi olarak açılan tarihi binada incelemede bulundu.

Vali Bilgin, vefa sosyal destek grubunun kullandığı binadaki incelemesinin ardından gazetecilere buranın tarihi kimliğine uygun şekilde restore edileceğini ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını belirten Bilgin, tarihi yapıları restore ettirerek yeniden hizmete kazandırmak için çalıştıklarını anlattı.

Bu arada restorasyon nedeniyle vefa sosyal destek grubu başka bir binaya geçiş yaptı.

- Bina heybetli görünümüyle dikkati çekiyor

2. Abdülhamid Han'ın 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İbtidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı Kocahıdır İlkokulu olarak 2016 yılına kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor. İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor.

Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.