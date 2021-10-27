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Kılıçdaroğlu'na mermili tehdit! Sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özel ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezlerini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, dava dosyasının uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 15:44
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Kılıçdaroğlu'na mermili tehdit! Sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

Sosyal medya hesabından içi mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP genel merkezlerini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Emin Göç ve avukatı ile Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sanığın olay tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için istenen raporun geldiğini, raporda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen Kaftancıoğlu'nun avukatı Betül Savaş Ütücü, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Emin Göç de, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenler beni hapse attırmaya çalışıyorlar. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Emin Göç hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Dava dosyasının "tehdit" suçu yönünden sanık Mehmet Emin Göç ile katılanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Emin Göç'ün 3 Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından içi mermi dolu bir kavanoz fotoğrafı paylaşarak, paylaşımın üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP ve HDP'nin genel merkezlerinin hesaplarını etiketlediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın paylaşımının isimleri geçen kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de sanığın paylaşımında içi mermi dolu kavanoz fotoğrafıyla CHP ve HDP genel merkezleri ile tüzel kişiliğini hedef aldığı kaydediliyor.

Sanığın paylaşımındaki ifadelerin de basit bir tehdidi aştığı vurgulanan iddianamede, Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil eden kişiler olduğu, gerçekte hedef alınanın da CHP tüzel kişiliği ve onun seçmeni olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanığın "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

#mermili tehdit# sosyal medya# kemal kılıçdaroğlu
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