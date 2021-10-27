MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirlendiği duyuruldu. Buna göre, yeni başkanın Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri ise, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu oldu.