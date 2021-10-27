TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "üretim ve ihracatın il özel idareleri ve belediyeler tarafından desteklenmesi için genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek payın, tüm illere adil dağıtılmasını sağlayacak düzenlemelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'nın genel bütçe vergi gelirlerinden yeterli payı alamadığını söyledi.

Büyükşehir belediyelerinin 2019'da merkezi bütçeden aldıkları payın ortalamasının kişi başına 535 lirayken Sakarya'nın aldığı payın 210 lira olduğunu ifade eden Dikbayır, "2020'de Türkiye ortalaması 665 lirayken Sakarya'nın payına düşen, kişi başına yalnızca 288 lira. Sakarya merkezi bütçeden her yıl daha az pay alıyor. Sakarya'nın hakkının teslim edilmesi gerekiyor." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye'de yerel yönetim reformuna ihtiyaç olduğunu, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların dağıtılmasında ciddi adaletsizlikler oluştuğunu öne sürdü.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, büyükşehirlerde genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 6'sının vergi iadeleri düşüldükten sonra belediyeye aktarıldığını söyledi. Aydemir, "Bu yüzde 6'nın yüzde 60'ı büyükşehrin kasasında kalıyor, yüzde 40'ı da büyükşehir belediyelerinde kullanılmak üzere havuza aktarılıyor. Bazı büyükşehirler azami şekilde faydalanıyor, bazı büyükşehirler de bu gelirlerden istenildiği düzeyde faydalanamıyor." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- "Kiralar tavan yapmış durumda"

Daha sonra HDP'nin, "fahiş fiyatların tüm yönleriyle ele alınması ve kalıcı çözümler üretilmesi" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Benzin artışlarına yetişemiyoruz. Bu, yalnızca benzinle alakalı değil, kiralar tavan yapmış durumda." dedi.

Gıda fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 30'u bulduğunu, halkın alım gücünün dibe vurduğunu savunan Piroğlu, "Fiyatlar bütün ülkelerde yükselebilir ama bizim sorunumuz şu, yüksek fiyatlı ürünleri işçiler alamıyor." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, vatandaşın gündeminin hayat pahalılığı, gıda fiyatları ve yoksulluk olduğunu öne sürdü. Asıl meselenin, fiyat artışlarına rağmen gelirin sabit kalması olduğunu belirten Örs, asgari ücretin zamlarla eridiğini, elektrik, doğalgaz, kömür ve gıda ürünlerine yapılan zamların dar gelirli vatandaşların hayatını zorlaştırdığını dile getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin gerçek gündeminin, fahiş fiyatlar olduğunu ifade ederek, "Vatandaş pazarda geçen yıl 100 liraya doldurduğu filesini şimdi 200 liraya dolduramıyor." dedi. Gaytancıoğlu, kiraların yüzde 100'e yakın arttığını, vatandaşın kiralık ev bulmadığını savundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, pandemi sürecinin, üretimden lojistiğe birçok sektörde ekonomiyi etkilendiğini belirtti.

Fahiş fiyat ve benzer konularda mücadelenin önemini dile getiren Erdoğan, "Özellikle 5 zincir marketle ilgili Rekabet Kurumu çalışmalarını tamamlamak üzere, bu hafta bir açıklama yapacaklar. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına bağlı binlerce çalışma var. Bununla beraber yapısal çalışmalarda da adımlar atılıyor." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- Sağlıkçıların çalışma koşulları

CHP'nin, "sağlık emekçilerine dayatılan insanlık dışı çalışma koşullarının araştırılması" ile ilgili grup önerisi üzerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Bir doktoru ayda 350 saat çalıştırıyorsunuz ve '100 hastadan fazla muayene etmek zorundasın.' diyorsunuz. Onun için doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer sağlık çalışanlarımız büyük bir problemle karşı karşıyalar." dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, asistan doktorlara insanüstü iş yüklendiğini iddia etti. Kabukcuoğlu, kanuna göre çalışma süresinin haftada 45 saat olması gerekirken bu sürenin asistan doktorlar için 100 saat, uzman doktorlar için ise 45 saatten daha da fazla olduğunu ifade etti.

- "Ağzınızda maskelerle şehir hastanelerini tartışmaya açtınız"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP'nin, grup önerisini gördüğünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemlerin aklına geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemin Türkiye'sinde gece yarılarında hastane kapılarında sıra numarası kuyruğuna giren vatandaşlar olduğunu anlatan Esgin, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'de hastaneye şifa için gelen ama hasta olarak evlerine geri dönen vatandaşlarımız, hastanede rehin kalan hastalar vardı. Eski Türkiye'yi biz yaşadık, siz neredeydiniz? Eski Türkiye'yi siz yaşamadınız mı? O dönemde farklı meslek grupları için farklı hastanelerin olduğu ama hiçbirinin ihtiyacı karşılamadığı eski Türkiye manzaraları vardı. İşte bu kötü manzaraya son veren iktidarın adıdır AK Parti iktidarı. AK Parti ile sağlıkta dönüşüm programı kapsamında gelişmiş ülkelerin 30 yılda ulaştıkları düzeye biz tam 10 yılda ulaştık. Kamu hastanelerini tek çatı altında birleştirdik. 37 milyon SSK'lının kamu hastanelerinden hizmet almasının önünü açtık. Tüm vatandaşlarımızın tüm hastanelerden eşit yararlanmasını sağladık ve genel sağlık sigortasını bütün insanlarımızın hizmetine sunduk. Sağlıkta memnuniyet oranlarını yüzde 30'lardan yüzde 70'lere çıkaran iktidar, bu iktidar. Bu başarı hikayesini halkımızdan, milletimizden aldığımız ilhamla ve destekle başardık. Bu salgın döneminde 17 şehir hastanesini açtık. 20 bin yatak kapasitesini insanımızın hizmetine sunduk. Siz ne yaptınız? Kovid döneminde ağzınızda maskelerle şehir hastanelerini tartışmaya açtınız."

CHP'nin, "sağlık çalışanlarının çalışma koşulları" konusundaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Daha sonra 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşmelerine geçildi.