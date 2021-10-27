Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar:
Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
"Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız"
Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.