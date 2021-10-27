Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 19:11
Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.
Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:
"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"