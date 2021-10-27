Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kayseri'de, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Nadir Baykan son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 19:22
Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Nadir Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Nadir öğretmenin cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Baykan'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Baykan'ın meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.