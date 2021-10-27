Kılıçdaroğlu: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle iktidara "Kara Kış Fonu" kurulması çağrısında bulunarak, elektrik faturalarındaki KDV'nin kış boyunca kaldırılmasını, elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler lehine "Kademeli Tarifeli Sisteme" geçilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, aylardır kışa yönelik uyarılar yaptığını belirtti.

"Kara Kış Fonu" kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef uyardığım her şey, artık gerçeğimiz oldu. Her saat başı yeni bir zam geliyor. Korkunç bir pahalılık var. Bunu vatandaş zaten görüyor ve hissediyor. Bu iktidardan çözüm beklemenin, artık abesle iştigal olduğu çok açık. Zaten tüm sorunların kaynağı kendileri, neyi çözecekler? Bu saray ve şahsım iktidarı insanımızı kara kışın insafına terk etmiştir. Özetle, iş başa düşmüştür. Çözümleri CHP bulmak zorundadır. Muhalefet olabiliriz ama çözümleri biz arayacağız. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli, açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlarımızın çocukları da sefalet içinde yaşıyor. İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişimin sağlanması çok kritik. Çocuklarıyla yoksulluk içinde yaşayan, enerji faturalarını ödeyemeyen 5 milyon hanenin olduğu bir ülkeye biz uzaktan bakamayız. İnsanımızın onuru, haysiyeti söz konusudur."

Çok kısa bir süre içerisinde elektrik faturalarının 3 kez zamlandığını, doğal gaza 8 defa zam yapıldığını, kömüre yüzde 30, mutfak tüpüne ise yüzde 42 oranında zam geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bu halk da bunu hak etmiyor." dedi.

Bu yüzden tüm enerji sektörü paydaşlarına bir davet mektubu gönderdiğini ve "bu millet için birlikte çalışalım" dediğini aktaran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Enerjide yaşanan korkunç zamlarla mücadele konusunda bana katılmak isteyen herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Sağ olsunlar enerji sektörü temsilcileri davetimize icabet ettiler, birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum, kime oy vermiş olursanız olun, bu enerji meselesinde hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele etmek zorundayız. İktidara geldiğimizde, nihai amacımız elbette yoksullukla mücadele ve daha adil bir ülke inşa etmek olacaktır. Ama atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz, sonrası kolay.

Gelelim çözüme. Nedir çözüm? Şahsa, buradan sesleniyorum, bu sesi iyi dinle, eğer bunları yaparsan, milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da kazanabilirsin, umurumda değil, yeter ki bu millet rahatlasın. Bunları hemen yap. Bir: Her şeyden önce acilen Kara Kış Fonu'nun kurarak, vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver. İki: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sadece TRT Fonu'nun kaldırılması bile tek başına yüzde 20 oranında bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle diyorum, derhal kaldır. Üç: Aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır. Dört: Elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler lehine 'Kademeli Tarifeli Sisteme' geç. Yani, 'Sosyal Tarife Uygulamasını' başlat. Bu vatandaşlar, daha ağır bir fatura ödemesinler."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sorunu saptadıklarını ve çözümü de ortaya koyduklarını, bunun hem halk hem de iktidar lehine olduğunu söyledi.

Enerjiye bağlı bu sıkıntıların bir de ticari işletmeler boyutu olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin de acilen bu destek programına alınmasını istiyorum. Bu hamleler halkımıza bir nebze nefes aldıracaktır. Hele bu kara kışı geçirelim, zaten sonra seninle sandıkta görüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda kendisiyle ilgili bazı videolar izlettiğini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Şahıs, bugünkü grup konuşmasında uzun uzun benim videolarımı izletip, aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine 'Yarım kalan işi bitirin' talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum, ne senden ne o şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Bunu bilesin." açıklamasını yaptı.