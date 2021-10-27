Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu, 3 çocuğundan en küçüğü olan ve ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu Ayşe Betül'ü dün Meclis'e getirdi. Ayvazoğlu, Meclis'teki tezkere ve bütçe görüşmeleri sırasında, makam odasındaki koltukları birleştirerek, kızını burada uyuttu.

Ayvazoğlu, kızının odada uyurken çekilen fotoğrafı ile TBMM amblemli not defterinin üzerinde kızının emziği ile çektiği fotoğrafı, "Annelik makamından mesai günlükleri. Kızımla bir gün. Kızımla bugün" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

AK Parti'li Ayavazoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.