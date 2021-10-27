76 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ'nin hisse başı 110 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 756 milyon lira, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 94 milyon 350 bin lira, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9 milyon lira bedelli sermaye artırımına, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 16 milyon 900 bin lira, Sönmez Pamuklu Sanayii AŞ'nin 50 milyon 68 bin 750 lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Kurul ayrıca, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira, D Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 338 bin 88 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 76 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.