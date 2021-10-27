İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
2022'de nereler özelleştirilecek? Özelleştirmenin ayrıntıları belli oldu
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
49 bin kişi 'Evim' mağduru: 765 milyon TL'lik alacak var
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
MEB'in 260 fizyoterapist ve 5.872 destek elemanı başvuruları başladı
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
'Bütçeden büyük payı her zaman olduğu gibi eğitim almaktadır'
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
Erdoğan: Benim kitabımda geri adım atmak yok!
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı
YDS/2 sonuçları açıklandı
YDS/2 sonuçları açıklandı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günü AKM açılışı nedeniyle Taksim'de bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2021 22:28
Yazdır
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günkü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.

AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici düzenleme gün boyu uygulanacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle açıklandı:

"Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."

#
Tüketiciyi yanıltan online alışveriş sitelerine ceza yağdı
Tüketiciyi yanıltan online alışveriş sitelerine ceza yağdı
Ankara AKM Millet Bahçesi, yarın açılıyor
Ankara AKM Millet Bahçesi, yarın açılıyor
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Başkentte, Cumhuriyet Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkentte, Cumhuriyet Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
Tüm marketlerin fiyatlarını tek bir yerden görmek ister misiniz?

Tüm marketlerin fiyatlarını tek bir yerden görmek ister misiniz?

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=tekekran
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak

Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar

İşte en çok satılan 2.el arabalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.