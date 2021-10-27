Genç hekimler çalışmak için Avrupa ülkelerini seçiyor
Türkiye, göç denince akıllara gelen ilk ülkelerden biri... Hep göç alması gündemde ama göç de veriyor. Üstelik genç hekimlerini kaybediyor. Türk Tabipler Birliğine göre son 2 yılda 3 bin hekim çalışmak için yurtdışını seçti.
Eklenme : 27 Ekim 2021 23:24
Haber Global'den Ela Sezen'in haberine göre; Türkiye, göç denince akıllara gelen ilk ülkelerden biri... Hep göç alması gündemde ama göç de veriyor. Üstelik genç hekimlerini kaybediyor.
Türk Tabipler Birliğine göre son 2 yılda 3 bin hekim çalışmak için yurtdışını seçti.
Bu Habere Tepkiniz
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
Tüm marketlerin fiyatlarını tek bir yerden görmek ister misiniz?
https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=tekekran
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak
Hakkari'de düğünlere düzenleme: Üst sınır 50 bin TL, kuaför ve gelinlik olmayacak Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.