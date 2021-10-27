Genç hekimler çalışmak için Avrupa ülkelerini seçiyor

Haber Global'den Ela Sezen'in haberine göre; Türkiye, göç denince akıllara gelen ilk ülkelerden biri... Hep göç alması gündemde ama göç de veriyor. Üstelik genç hekimlerini kaybediyor.

Türk Tabipler Birliğine göre son 2 yılda 3 bin hekim çalışmak için yurtdışını seçti.