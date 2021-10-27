Ankara AKM Millet Bahçesi, yarın açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de Ankara AKM Millet Bahçesi ile ilgili bilgiler paylaştı.

"Bayram coşkusunu burada yaşamış olacağız"

Millet bahçesinin yapım sürecine ilişkin bilgi veren Kurum, "Burası 1700 metrekarelik bir alan. İmalatlar iki yıl içinde bitti. Açılışımız Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla 4 gün sürecek. Aslında bayram coşkusunu burada yaşamış olacağız. Bu 4 günü festival havasında gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında da daha iyi projelerle ülkemizin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, çalışması devam eden millet bahçelerine de değindi. Bu alanların iklim değişikliği ile mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

"Ankara'da 21 tane millet bahçesi yapıyoruz"

"Bu aslında iklim değişikliği ile mücadelemizin çok önemli bir parçası. Yani biz şehirlerimizin nefes alacağı alanların inşası olarak görüyoruz. Ankara'da şu anda 4.2 milyon metrekare büyüklüğünde 21 tane millet bahçesi yapıyoruz."