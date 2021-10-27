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Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 23:24
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Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaşlı futbolcular Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin ile davetliler katıldı.

Ahmet Nur Çebi: Her şey bir ekip işidir

Törende Ahmet Nur Çebi, "Yılın kulüp başkanı" ödülünü aldı.

"Geçtiğimiz sezon başında medyanın 'Beşiktaş 4'üncü, 5'inci olur söylemleri takımı ateşledi. Bu sene de tam tersini yaptınız. Başarı maçlar sahada oynandıktan sonra alınan sonuçlarla realize olur. Başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini kabul etmiyorum. Emek vereceğiz. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçüncüyü de alacağız inşallah. İçinde bulunduğumuz şartlara göre oldukça başarılı bir sezon geçirdik. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bize başarısız olacak diyen medyaya teşekkür ediyorum. Her şey bir ekip işidir. İnşallah bu sene de şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Pandemi için de herkese aşı olun kardeşim diyorum."

"Ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim"

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasıyla ilgili gelen bir soruyu yanıt verdi.

"MHK Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliğinin hemfikir olduğu bir konu var, ne Ali ne Veli diyoruz, sistemde hata var, sistemi açık hale getirelim. Değerlendirmeler herkesin gözü önünde olsun. Gizli oynayalım demiyoruz, stadı kapatmıyoruz, o zaman MHK'nin şeffaf olmasını istemek en temel hakkımız. İstifayla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Biz böyle bir talepte bulunmadık Kulüpler Birliği olarak. 'Sistem değişsin.' dedik, bu talebin üzerine istifa geldiğini gördük. Serdar Tatlı Beyefendi bunun açıklamasını yapacaktır. Hiç kimse kendisine haksızlık yapılmasını kabul etmiyor. Biz Beşiktaş olarak başkasına da haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hata belki bilerek yapılmıyor ama hata yapmaya da hakkınız yok. Hakemlik zor müessese, çıkıp başarıyla mücadele edeceksiniz."

Sergen Yalçın: İki kupa kazanmak bizim için çok değerli

"Yılın teknik direktörü" ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezonun tarihin en zor sezonlarından biri olduğunu söyledi.

"Bizim için daha zordu. Oynanan sezonda yönetimimiz, başkanımız, teknik ekibimiz, taraftarımız belki tribünde yoktu ama onların arzusunu sosyal medyadan hissettik. Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum, benim için de çok değerli. Bizim hakkımızda da bir ton dedikodu oluyor, çalışmaya başladığım süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda inişli çıkışlı grafikler olabilir. Tek isteğimiz sadece başarıya endeksli bir iş olmaması. Maalesef ülkemizde bu konuyla ilgili çok ciddi bir sorun var. Antrenörlere karşı biraz daha sabırlı olalım. Biraz daha hoşgörülü ve şefkatli olalım. Kendi insanlarımıza değer verelim."

"Fatih hoca ile her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz"

Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesi saha kenarındaki konuşmaları ve Terim ile kıyaslanması hakkında konuştu.

"Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Teknik direktörlüğe başlamadan da fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bizden çok daha tecrübeli, büyük başarılar elde etmiş bir isim. Onu çok seviyoruz. Mücadelemiz sadece saha içerisinde, dışarıda hep büyüğümüz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz biri. Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Çok önemli başarılar elde etmiş bir hoca, belki onun elde ettiği başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Herkesin farklı karakteri, karizması var. Karşılaştırma yapmayı çok doğru bulmuyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş biri. Bizim için böyle bir karşılaştırma için çok erken. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz?"

Ödüller

KAPAT [X]

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)

Yılın takımı: Beşiktaş

Yılın teknik direktörü: Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Yılın en değerli Türk futbolcusu: Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın kalecisi: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Yılın savunma oyuncusu: Vitor Hugo (Trabzonspor)

Yılın orta saha oyuncusu: Josef de Souza (Beşiktaş)

Yılın forveti: Cyle Larin (Beşiktaş)

Yılın kanat oyuncusu: Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Yılın jokeri: Luiz Gustavo (Fenerbahçe)

Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: Ömer Erdoğan (Atakaş Hatayspor)

Türk futboluna üstün hizmet ödülü: Fatih Terim (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Genel Müdürü)

Özel ödül: Ampute Milli Futbol Takımı

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