Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 00:58
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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