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İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 05:32
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İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Üst yönetici: 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre tanımlanan üst yöneticiyi,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan "bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki Liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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