İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Üst yönetici: 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre tanımlanan üst yöneticiyi,"
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan "bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Maliye Bakanına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanına" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki Liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.