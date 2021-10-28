Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği.
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan memurlann disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görev yapan memurların disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-l'de yer alan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Cetveli'nde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 14/1/2019 tarihli ve 609 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yürütür.