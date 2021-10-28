İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor

Küresel çapta yaşanan enerji krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Bazı fırsatçı istasyonlar ise bu durumu lehine çevirmek için çeşitli yöntemler uyguluyor. Akaryakıta zam gelmesinden hemen önce satışları durduran bazı istasyonlar, indirim olduğunda ise bunu pompaya geç yansıtıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, Türkiye'nin birçok noktasında adeta akaryakıt satışları durma noktasına geldi. Bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu. Sosyal medyadaki şikayetlerde, istasyonların "Depolarımız boş", "Sistemde arıza var" "Tanker gelmedi" gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

İNDİRİM GEÇ YANSIYOR

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı. Bir vatandaş şikayetini şöyle belirtti: "Kırıkkale Elmadağ arasında 'Ofis Akaryakıt'tan (Aytemiz markalı istasyonu işleten şirketin ismi) 20 Ekim'i, 21 Ekim'e bağlayan gece 23.07'de LPG aldım. Ancak bana yüksek fiyattan satış yapıldı. 1 gün öncesinden devlet tarafından LPG'de 22 kuruşluk indirim açıklaması yapılmasına rağmen, bunu pompaya yansıtmadılar."

Bir başka taksici ise "40 kuruşluk indirim bile bizim için önemli bir rakam. Biz taksiciler pompada 1 kuruşu bile takip ederiz. Çünkü uzun yol yapıyoruz ve 1 depo akaryakıtta bu rakam fark ediliyor. Ancak indirim haberi gelse bile istasyonlar bunu yansıtmıyor. Devlet buna müdahale etmeli" dedi.

Pazartesi günü 44 kuruş, dün ise 28 kuruş olmak üzere iki günde 72 kuruş zamlanan benzinin fiyatına bugün itibarıyla 25 kuruş indirim yapıldı.

OPET MEHMETÇİK VAKFI DA YAPTI İDDİASI

Yapılan şikayetlerde dikkat çeken bir durum ise Opet'in Ankara Eskişehir yolunda hizmet veren ve Mehmetçik Vakfına ait olan istasyonun aynı fırsatçılığı uygulaması oldu. Bir vatandaş yaptığı şikayette şunları ifade etti: "Ankara-Eskişehir yolu üzerinde bulunan Mehmetçik Vakfına ait olan Opet'ten, her zamanki gibi akaryakıt almak istedim. Pompacı arkadaş "Benzin satışı yok, depolar boş, sonra gelin" dedi. Ben de konunun kendisiyle ilgili olmadığını, istasyon yetkilisini çağırmasını söyledim. Kimse gelmedi. Tam zammın yapılacağı gün bu tür bir uygulama yapılması fırsatçılık. Bu markaya yakışmadı."

GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

İddialara konu olan markalardan aldığımız görüşlerde de, gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilerek "Bizler büyük yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketleriz. Yapılan bu fırsatçılığı önlemek adına gerekli girişimlerde bulunacağız. Franchise sistemi ile yürüyen bir sektör oluştu. Tüm denetimleri günü gününe yapsak da, bazı fırsatçılara engel olmak mümkün değil" denildi.

Kaan ZENGİNLİ