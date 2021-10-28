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Samsun'da traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Samsun'da stabilize yolda traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne-oğul öldü, 1 çocuk ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 07:30
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Samsun'da traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, stabilize yolda seyir etmekte olan Ersin Yılmaz idaresindeki traktör, yol üzerindeki göçükte oluşan toprak kayması sonucu devrildi. Yolcu olarak araçta bulunan anne Nermin Yılmaz (59) ve oğlu Ersin Yılmaz (36) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Ersin Yılmaz'ın 10 yaşındaki oğlu E.Y. ise kazada yaralandı. Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan E.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulans ile Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeyi abluka altına alan jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör ise ekskavatör vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

#samsun# traktör
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