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Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da çöken Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Muhammet Saltuk Kalem, Antalya'da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 07:11
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Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtulan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), Antalya'da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'da bulunan ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tesise eğitim için gelen Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalem, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Kalem'in cenazesi Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan 2 Şubat 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş 92 kişi hayatını kaybetmişti. Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı.

MUHAMMET SAİT KALEM'İN HİKAYESİ

Antalya'da hayatını kaybeden Muhammet Sait Kalem, o dönem yaşadıklarını yerel bir gazeteye röportaj vererek şöyle konuşmuştu:

Konya'da annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5,5 gün sonra çıkarılan Muhammet Kalem, yaşadıklarını anlattı

Konya'da annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5,5 gün sonra çıkarılan Muhammet Kalem, enkaz altındayken yaşadıklarını, olayın yıl dönümünde tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Tarih 2 Şubat 2004'ü gösterdiğinde gözler Konya'ya çevrildi. Acı haber tez zamanda Türkiye'nin her yerinde yankılanmaya başladı. Sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin bayram sevinci yarım kaldı...

Merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı'nın aniden çökmesi herkesi derinden üzdü. Tek yürek olunduğu o gün neredeyse yaşlısı gençlisi herkes seferber oldu. Cesetler enkazdan birbir çıkartılmaya başlandığında gözyaşları sel oldu aktı. Ümitlerin yitirildiği, ''artık bu enkazdan sağ çıkmaz'' denildiği anda olaydan 5,5 gün sonra o gün 15 yaşında olan Muhammet Saltuk Kalem sağ çıkarıldı.

YAŞADIKLARINI ÖNCE RÜYA SANMIŞ

Annesi Havva ile ağabeyi Hasan'ı kaybeden, kendisinin de öldüğü düşüncesiyle mezarı bile hazırlanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Saltuk Kalem, enkaz altındaki yaşam mücadelesini olayın yıl dönümünde tüm ayrıntılarıyla anlattı. Kalem, olaydan 6 ay önce apartmana taşındıklarını, bayram günü olduğu için ağabeyiyle birlikte akşam üzeri eve geldiklerini söyledi. Olaydan 20 dakika önce eve girdiklerini, babası ve kız kardeşinin kendileri gelmeden bayramlaşma için dışarıya çıktıklarını belirten Kalem, ''Annem bizi beklemiş. Apartmandan ses geldikten sonra, karşı komşumuzun 'apartman çöküyor' çığlığını duydum. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Baygın şekilde uyandım. Yaşananları rüya sandım'' diye konuştu. Bulunduğu yerin bir insanın kıvrılıp yatacağı genişlikte olduğunu dile getiren Kalem, sağ kolu ve sol bacağını güçlükle de olsa sıkıştığı yerden çıkartabildiğini ifade etti. Bir süre sonra deprem olduğunu düşündüğünü ve dua etmeye başladığını anlatan Kalem, şunları kaydetti: ''Düşünsenize; eliniz ayağınız bağlı, karanlık bir yerdesiniz. Önce duruma alışmaya çalıştım. Biz 3. kattaydık. Yetkililerin bize ulaşmaları epey zaman alabilirdi. Bilincimi açık tutmak için fanatiği olduğum Fenerbahçe'yi düşündüm. Tuncay Şanlı'nın gollerini hayal ettim. Hep sesli düşündüm. Şarkı söyledim. Uyumaya çalıştım. Hatta 2-3 defa uyuduğumu net hatırlıyorum. Kendimi rahat ettirmek için sürekli bulunduğum alanı genişletmeye çalıştım. Bulunduğum yerde üşümeye başladım. Apartmanın altında giyim mağazası vardı. Bu aklıma gelince çevremdeki beton parçalarını temizlemeye çalıştım. Bulduğum bir elbiseyi üzerime, büyükçe bir ayakkabıyı da ayağıma giydim.''

92 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YER ÇÖPLÜĞÜ ANDIRIYOR

Işık gördüğünde eline aldığı hortumu uzatarak fark edilmesini sağladığını aktaran Kalem, hastaneye kaldırıldığında babası öğretmen Ahmet Kalem'i görünce annesinin ve ağabeyinin öldüğünü anladığını belirtti. Acısını belli etmemek için babasına Fenerbahçe maçını sorduğunu dile getiren Kalem, ''Fenerbahçe sevgisiyle acılarımı hafifletmeye çalışıyorum. Beni üzen şey 92 kişinin öldüğü yerin 2 Şubat'tan bu yana 9 yıldır aynı şekilde durması ve çöplüğü andırması'' dedi.

ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIM

Manevi oğlu olduğunu belirttiği Muhammet Saltuk Kalem'den maddi ve manevi desteğini hiç esirgemeyen Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan ise üniversite öğrencisi gencin yaşadıklarıyla herkese örnek olduğunu söyledi. Kurtarıldıktan sonra enkaz altında Fenerbahçe'yi ve Tuncay Şanlı'nın gollerini düşündüğünü belirten Kalem'i kendi evlatlarından ayırt etmediğini vurgulayan Kaşdoğan, ''Moral olsun diye o zaman Aziz Yıldırım kendisini derbi maça davet etti. Hala maçlara gidiyoruz. Enkazın bulunduğu yerden geçerken ben de çok üzülüyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. İnsanların hatıralarına saygı gösterelim. Buraya biran önce gerekli düzenlemeler yapılmalıdır'' ifadelerini kullandı. Konya'da, 2 Şubat 2004'te, merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı çökmüş, enkaz altında kalan 92 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı. Enkazdan 5,5 gün sonra çıkarılan Muhammet Saltuk Kalem, annesi ve ağabeyini kaybetmişti.

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