İcra ile çocuk teslimine son... Yeni yasal düzenleme geliyor

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde gündeme taşıyacağı bir yasa teklifi ile icraya düşen malların çürümesi ya da yok pahasına satılmasını önleyecek. Boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasına son verilecek. AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı İcra İflas Yasa değişikliği ile ilgili çalışmalarında sona yaklaştı. Hazırlanan taslak metinde iki önemli konu yer alıyor. Önümüzdeki günlerde teklife son şeklinin verilerek TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Hazırlanan taslakta öne çıkanlar şöyle:

MAĞDURİYET ÖNLENECEK: İcra satışlarında hem borçlu hem de alacaklının mağdur olmasını önleyecek bir düzenleme yapılacak. Hacizli malın satışını sadece alacaklı değil borçlu da 6 ay içinde talep edebilecek. Mevcut düzenlemede sadece alacaklı satış talep edebiliyor. Bunu yapmaması halinde arabalar başta olmak üzere el konulan tüm eşyalar depolarda çürüyordu. Depolar da doluyor ve sıkıntıya neden oluyordu.

İCRALIK MALLARDA SÜRE DÜZENLEMESİ: İcralık malların satış süreleri de yeniden düzenlenecek. Buna göre sadece taşınmazlar değil, taşınabilir malların da satışının isteme süresi 6 aydan bir yıla çıkarılarak, taşınmazlardaki süre ile eşitleniyor.

SANAL SATIŞ: İcralık malların malların satışı elektronik ortamda da yapılacak. Çok daha fazla alıcının ihaleye katılıp malların değerinden alıcı bulması sağlanacak.

SORUMLU ADALET BAKANLIĞI

BOŞANMIŞ çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve çocuklar üzerinde travmatik etkiler bırakan icra ile çocuk teslimi uygulamasının son bulması da pakette yer alıyor. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas Yasası kapsamından çıkartılacak. Teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlar bulunacak. Bu konuda asıl sorumlunun hangi bakanlık olacağı konusundaki tartışma da sona erdi. Çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine bu işi yürütecek.

ZÜBEYDE YALÇIN