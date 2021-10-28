Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 28 Ekim 2021 09:11
Yazdır
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Saygı Öztürk: Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'le buluşmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mezbelelikten kurtardığı Atatürk Orman Çiftliği içinde yaptırılan Gazi Park'ını dolaştım. Başkan Mansur Yavaş, Ankara için 5 milyon metrekareden daha fazla yeşil alan planladıklarını ve başkanlık dönemi süresine yetiştireceklerini söyledi. Yavaş'ın parklar içinde favorisi 30 Ağustos parkı olacak. Siz de Gazi Parkını mutlaka ziyaret edin, oradaki değişimi de görün. MEB Bakanı Özer ile de çiflikteki lokantada konuştum. Özer'in önceliği okulların eğitim-öğretime açık tutulması. Konunun yalnız eğitimle ilgili değil, milli güvenliğimizle de ilişkisi olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor:

SINIF BAZLI KARAR

"Geldiğimiz nokta sevindirici. Sınıf bazlı karar alıyoruz. Problem varsa onu tüm ilçe ya da ildeki okullar için değil, o okul için çözüyoruz. Bugün için söylüyorum. Ülkemizdeki 850 bin sınıftan, salgın nedeniyle kapalı olan sınıf sayısı 2 bin 155'dir. Dijital içerikli eğitim materyalleri yatırım yapanların okulların açılmasını istemiyordu. Okulların açık kalmaması için de ekonomik bir sürü dinamik var." Toplumda Covid-19 vakaları artarken, okulda artmadığını, kaydeden Bakan Özer "Vaka yeri okullar değil" sözlerinde iddialı.

Özer, "Öğretmenlerin aşı yaptırma oranının yüzde 92, öğrencilerin okullara devam oranı yüzde 95 civarında. Covid-19'dan önceki duruma göre okulla gelen öğrenci sayısında da azalma değil, yükseliş oldu" dedi.

PUANIMIZ ARTTI

Milli Eğitim'de her bakan bir önceki bakanın yaptığını bozuyor, buna da "Reform" deniliyor.

Yeni Bakan Mahmut Özer, açık açık, "Ben reform yapmayacağım" diyor ve gerekçesini de şöyle açıklıyor:

"Her bakana göre reform yapılmaz. Yapılan değişikliğin sonucu alınmalı. Açıkçası benim önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri sürekli gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermektir. Ayrıca şu anda eğitimde 'reform' diye bir gereksinimiz yok. Okul, öğrenci, öğretmen sayımız arttı. Bazılarının 'eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil. PISA ve TİMSS araştırmaları da puanını en çok artıran ülke olduğumuzu ortaya koydu. Ama bu konuşulmuyor. Ortaöğretimde okullaşma oranımız yüzde 88'e ulaştı. Bakanlığımızın eğitimde kaliteyi artırırken bizim önceliğimize katkısı olup olmadığına bakıyoruz."

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekiyor, reformdan çok fırsat eşitliğini sağlamak için çalıştıklarını söylüyor. Bunun için neler yapılacağını da şöyle özetliyor:

"Reform yapmayacağız ama eğitimde fırsat eşitliği bağlamında önemli adımlar atıyoruz. Okul öncesi eğitimi artırmak da önceliğimiz. 5 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 78'e çıktı ama 3 ve 4 yaş gruplarımızda bu sayı hala beklediğimizin çok altında. Fırsat eşitliğinin sağlanmasında kıdemli öğretmenin öğrenci başarısına katkısı yüzde 70'lere ulaşıyor. Bizde, yeni mezun öğretmeni en dezavantajlı bölgeye, kıdemli öğretmeni batıya gönderiyoruz. Kıdemli öğretmenlerin dezavantajlı yörelerde görev yapmasını özendirici önlemler alacağız. Yeni mezunların da üç aylık bir eğitimden geçirilmesini planlıyoruz."

SINIFLAR KALABALIK DEĞİL

Okullarında sınıf mevcutlarının sanıldığı gibi yüksek olmadığına ilişkin örnekler veren Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer "Örneğin okulların yüzde 56'sında sınıf mevcudu 25'in altında, yüzde 16,7'sinde 26-30 arasında, yüzde 13,8'inde yüzde 31-35 aralığında, yüzde 8,5'unda 36-30, yüzde 3,8'inde 41-50, Yüzde 1,1'inde ise 50'den fazla öğrenci bulunuyor. Okul yapacak arsa bulamıyoruz. Esenyurt' ta 68 dönümlük alanda 73 okulu hızla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hedefimiz her okula bir kütüphane açmak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer her okula bir kütüphane açılması üzerinde de önemle duracaklarını, bağışçıların isimlerinin kütüphanelere verilebileceğini anlattı. Özer, "Kütüphane için özellikle çalışmalar yapılacak" dedi. Bakan Özer ayrıca mesleki teknik Anadolu liseleri yerine meslek eğitim merkezlerine daha fazla önem vereceklerini, sayılarını artıracaklarını da sözlerine ekledi. İstanbul'da Devletin 157, özel sektörün ise bin 538 anaokulu bulunduğunu açıklayan Özer, İstanbul'da bin anaokulu açmayı planladıklarını, birinci sınıfa başlayacak öğrencinin okul öncesi eğitim almış olmasına önem vereceklerini vurguladı, okul öncesine yapılan yatırımın eğitime getirisinin daha yüksek olduğunu ifade etti. Bakan "Covid-19'da 14 gün olan karantina süresi, anaokullarında da yarından itibaren 10 güne indirilecek" şeklinde konuştu.

KAPAT [X]

KANTARIN TOPUZU

Bazı vakıf ve derneklerle yapılan işbirliğinin amacının eğitimde kaliteyi artırmak olduğunu açıklayan Prof. Dr. Mahmut Özer, bunu yaparken de "Kantarın topuzunu kaçırmamak gerektiğini" ifade etti. Bakanlığı döneminde eğitimin bütün problemlerini değil ama önceliği okul öncesi olmak üzere bazılarını çözebileceğini, okulların olanaklarını artırabileceğini bildirdi. Öğretmen yetiştirme sisteminde de YÖK ile birlikte çözüm bulmaya çalışacaklarını anlatan bakan Özer, sorunun göründüğü, kaynaklandığı yerden buna başlanacağını belirtti.

Ücretsiz kaynak kitaplar verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kaynak kitaplar konusunda da açıklamalarda bulundu. Detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Özer, "Bazı okullarda öğrencilere zorla aldırılan kaynak kitaplar konusu da bakanlığın gündeminde. Kasım ayından itibaren her ay başında öğrencilerimize kaynak kitap dağıtacağız. Öğrencilerin derslerini çalışırken, sınavlarına hazırlanırken ihtiyaç duyacağı tüm soru kitapçıkları, yardımcı kaynak kitapları tamamen ücretsiz olarak 57 bin 158 okulumuza ve 18 milyon öğrencimize ulaştıracağız. İddia ediyorum, piyasada satılanlardan çok daha kaliteli kitaplar üreteceğiz."

#Milli Eğitim Bakanı# Saygı Öztürk#reform#Mahmut Özer
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
AK Parti'den Şebnem Şirin mesajı
AK Parti'den Şebnem Şirin mesajı
Türkiye ve ABD arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı
Türkiye ve ABD arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
28 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?
Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.
Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
BM'den dinozorlu tanıtım filmi
BM'den dinozorlu tanıtım filmi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için başlattığı "Yok Oluşu Seçme" kampanyası kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.