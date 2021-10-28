BM'den dinozorlu tanıtım filmi
BM, fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için başlattığı "Yok Oluşu Seçme" kampanyası kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 09:00
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için başlattığı "Yok Oluşu Seçme" kampanyası kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.