Bulaşık makinesinde sandviç şoku

Hürriyet'te yer alan habere göre;

Uluslararası kahve zincirinin mağaza müdürü H. D., donmuş haldeki sandviçleri ısıtmak için ilginç bir yola başvurdu. H. D., sandviçleri, fırın yerine bulaşık makinesinde ısıttı. Şirket, durumu fark etti ve "Bu, hijyen kurallarına aykırı" diyerek 5 yıldır çalışan H. D.'yi işten çıkardı. H. D. "Mağazanın satışları artsın diyerek öyle yaptım" sözleriyle kendisini savundu. İş mahkemesi, işlemi hatalı görse de H. D.'nin yasal haklarının ödenmesi yönünde karar verdi.

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