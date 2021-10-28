Yolcu seçen taksici: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi

Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Sayıştay Başkanı: 95 adet denetim raporunu TBMM'ye sunacağız
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yolcu seçen taksici: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi

İstanbul Taksim'de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcu seçtiği tespit edilen bir sürücü, "Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?" dedi. Bir başka taksicinin ise Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL istediği ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 09:41
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurulan uygulama noktasında, yoldan geçen araçlar durdurularak tek tek denetlendi.

Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi. Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün ise araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Denetimler esnasında, bir taksi şoförünün aracına binmek isteyen yolculardan, Taksim'den Fatih'e gitmek için 170 TL talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi. Taksicinin aracı da trafikten men edildi. Taksi sürücüsü ise, "Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var" dedi.

Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, "Buradan Beşiktaş'a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bu sürücüye de bin 339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

Denetimde, bir motosikletlinin ters yönde ilerlediği görüldü. Bunun üzerine polis, bu kişiye 144 TL ceza yazdı. Öte yandan, kemer takmadığı tespit edilen 4 kişiye de 144'er TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

#yolcu seçen taksici# beşiktaş
Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
Osmanlı Ocakları, Kaya Alp'in mezarını Konya'da buldu
Prof. Dr. Tufan Tükek: Acillere başvurular iki kat arttı
Prof. Dr. Tufan Tükek: Acillere başvurular iki kat arttı
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kar yağdı
Suriye-Irak tezkeresi Resmi Gazete'de
Suriye-Irak tezkeresi Resmi Gazete'de
İcra ile çocuk teslimine son... Yeni yasal düzenleme geliyor
İcra ile çocuk teslimine son... Yeni yasal düzenleme geliyor
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu

Bu Habere Tepkiniz

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
BM'den dinozorlu tanıtım filmi

BM'den dinozorlu tanıtım filmi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), fosil yakıtların insanlar ve çevre üzerindeki etkilerine ve iklim felaketine dikkat çekmek için başlattığı "Yok Oluşu Seçme" kampanyası kapsamında dinozorlu bir kısa film yayınladı. Kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.