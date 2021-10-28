MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre görüşmede Bahçeli'nin Erdoğan'a, HSK seçimi için MHP'nin aday göstermeyeceğini ancak Cumhur İttifakı vurgusunda bulunarak, AK Parti'nin belirleyeceği bir ismi destekleyeceğini açıkladığı öne sürülüyor.

Erdoğan'ın da bu öneriyi olumlu karşıladığı ve iki liderin "AK Parti'nin HSK üyeliği için aday belirlemesinde anlaştığı" ifade ediliyor.

25 Mayıs'taki HSK seçimleri sonrasında, AK Parti ve MHP arasında "İYİ Parti'ye neden iki üye verildiğine" yönelik tartışmalar yaşanmıştı. Erdoğan ile Bahçeli arasında daha önce yapılan bir görüşmede "MHP'ye 2 üye verilmesi noktasında uzlaşıldığı ancak sonraki süreçte İYİ Parti'ye iki üyeliğin verildiği" belirtilmişti.

AK Partili kaynaklar, "Bir önceki seçimler sonrasında MHP'nin AK Parti'ye 'bir kırgınlığı' oluşmuştu. Ancak ittifak içinde aşılamayacak sorunlarımız yok" görüşünü dile getiriyor.



