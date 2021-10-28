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OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı

Komisyon, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 758 başvurudan 118 bin 415'ini karara bağladı. 15 bin 50 başvuruyu kabul eden komisyon, bu kararlarla meslekten ihraç edilenlerin iadesine, 61 dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının açılmasına hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 10:04
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OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 758 başvurudan 118 bin 415'ini sonuçlandırdı. Komisyon, sonuçlandırdığı başvurulardan 15 bin 50'sinde kabul kararı verdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 758 müracaat yapıldı.

Tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar 118 bin 415 başvuruyu karara bağladı.

- 15 bin başvuruda kabul kararı verildi

Başvuruların 103 bin 365'ini reddeden ve 15 bin 50'sini ise kabul eden komisyonda, 8 bin 343 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırmış oldu.

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen 495 bin 10 evrakın tasnifi de yapıldı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

- Gerekçeli karar veriyor

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor.

Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.

Ayrıca yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.

#FETÖ# KHK# OHAL Komisyonu
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