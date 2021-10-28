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Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2021'in "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip eden Akar: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 10:35
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Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Faaliyeti Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de takip etti.

"Ateşin gücü" sloganıyla yapılan ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu faaliyetin sonunda konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geldiği noktayı gösteren gurur verici bir faaliyeti daha başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Savunma ve güvenlik konularında bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini, etki ve ilgi sahasını genişlettiğini söyledi.

Sorumluluklarının her zamankinden fazla olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere 84 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin karada, denizde ve havada korunması ve kollanması için gereken ne varsa yapılmasıdır. Bekamız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için yapılması gerekenleri yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir." diye konuştu.

Akar, TSK'nın, cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini, bir tarafta eğitim ve tatbikatların diğer tarafta da operasyonel faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine işaret eden Akar, "Mehmetçik bugüne kadar kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Böylece TSK, bölgemizde ve dünyada, başta NATO'da olmak üzere saygın ve seçkin yerini korumaktadır ve her geçen gün bu yerini geliştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediliyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Mehmetçik arazide görülmemiş başarı ve kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kazanılan başarıda aslan payının şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu belirten Akar, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Bilmeyenler öğrenmeli"

Terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığına vurgu yaparak, "PKK eşittir YPG" diyen Akar, şöyle devam etti:

"Bunun herkes tarafından bilinmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi lazım. Bunun görülmesi gerekir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu."

- "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

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Tek hedeflerinin teröristler olduğunu bildiren Akar, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru, kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz sınırlarımızın, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde, herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Diğer savunma ve güvenlik konularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, savunma sanayinde son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi.

- "Yerli ve milli ordu"

Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını anlatan Akar, bu alanda ilerlemelerin devam ettiğini, çalışmaları daha da yoğunlaştırarak olabildiğince kendi ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamanın yollarını arayacaklarını kaydetti.

Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun iyi yetişmiş personel ve en ileri teknolojiye uygun donanımla mümkün olduğunu, bunu gerçekleştirmek için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini aktaran Akar, "Personeli ve donanımıyla yerli ve milli bir ordu. Personel yerli ve milli. Diğer taraftan donanımın da olabildiğince en azami ölçüde yerli ve milli olabilmesine gayret edeceğiz." dedi.

Sözlerinin sonunda şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisinden, duasından, güveninden aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

#Ateş Serbest-2021# Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar# seçkin gözlemci günü
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