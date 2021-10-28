Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yapılan açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez bir açıklama. İnsanlar uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirebilir, ancak diplomatların bunu yapmaları yanlış, ülkeye ve yargıya talimat verme amacıyla yaptılar. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, 'Hepsini çağırın, hadlerini bildirin' dedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş.