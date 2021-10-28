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'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis

İSTANBUL Tuzla'da özel ders verdiği 13 yaşındaki öğrencisine dua okuyup 'şeytan çıkaracağım' diyerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan öğretmen B.A.E., 16 yıl hapse çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ekim 2021 10:26
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'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis

Olay, Tuzla'da 8 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi E.M.U.(13), özel ders aldığı ve aynı zamanda komşusu olan İngilizce öğretmeni B.A.E.'nin evine gitti. B.A.E., çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek, 'bu parayı sana papaz gönderdi' şeklinde sözler söyledi. Hristiyanlık ile ilgili hikayeler anlatan ve dua okuyup şeytan çıkaracağını söyleyen B.A.E., gözlerini siyah bir bezle bağladığı çocuğun soyunmasını istedi. Dua ederek 'şeytanlar çıkacak' deyip mağdura cinsel istismarda bulundu.

13 yaşındaki E.M.U., yaşadığı korkunç olayı annesine, "Dün gece çok kötü şeyler oldu. B.A.E., bana çok kötü şeyler yaptı" sözleriyle anlattı, ağlamaya başladı. Şikayet üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, "Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

"Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim"

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağladı. Karar duruşmasına, tutuklu sanık B.A.E. cezaevinden getirilirken, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, "Müvekkilimin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır" diyerek sanığın beraatini ve tahliyesini istedi. Son sözü sorulan sanık ise, "Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek birisi değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkemeden 16 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.'yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın aşamalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanık lehine takdiri indirim sebepleri bulunmadığından cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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