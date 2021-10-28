Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Şebnem'in katili tutuklandı
Şebnem'in katili tutuklandı
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Zümrüt faciasında kurtulan zabıt katibi düşerek hayatını kaybetti
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
İstasyonların pompa oyunu: Zam öncesi satmıyor, indirimi geç yansıtıyor
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Diyanet'ten 'alkollü içecek alındı' iddialarına yalanlama
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
Benzinde 25 kuruş indirim yürürlüğe girdi
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
RTÜK'ten Fox TV'ye 'Elkızı' cezası
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Kavcıoğlu: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 11:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu sunuyor. TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi yüzde 14.1 olmuştu.

Son iki PPK toplantısında 300 bp faiz indiren TCMB'nin enflasyona hedeflemeleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Kavcıoğlu'nun sunumda öne çıkan açıklamalarından satır başları şöyle:

- Küresel iktisadi faaliyette ilk yarıda yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri salgının etkisiyle gerilemeye başladı. Salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. En fazla ihracat yaptığımız ülkelerin bazılarında büyüme beklentisi aşağı çekildi.

- Büyüme tahminleri Almanya ve ABD başta olmak üzere aşağı yönlü güncellenirken Rusya ve İtalya'da yukarı yönlü güncellendi. Küresel PMI endeksleri gerilerken gerek imalat gerekse hizmet sektörleri için 650 eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. İş gücü piyasasında gelişmiş ülkelerin bir çoğunda istihdamın seviyesi hala salgın öncesi düzeyinin altında seyrediyor. Emtia fiyatları ortalama olarak artmakla birlikte enerji ve enerji dışı fiyatların farklılaşması devam ediyor. Enerji fiyatlarındaki artış son dönemde hızlandı.

- Küresel enflasyondaki yükselişin enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri merkez bankaları tarafından takip ediliyor. Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatları artıyor. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda enflasyon beklentileri hedeflerin üzerinde seyrediyor. Enflasyonun 2022'nin sonunda hedeflere yakınsayacağını düşünüyoruz. Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışları olduğunu görüyoruz. Küresel enflasyon gelişmeleri

İHRACAT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İTHALATA GÖRE ZAYIF SEYRETTİ

- Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler grubunda risk pirimi döviz kuru oynaklıkları yükselirken, döviz kurlarında da değer kaybı yaşandı. 2021 yılın 2. çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda yüzde 0.9 yıllık bazda 21.7 oranında arttı. İktisadi faaliyet salgın kısıtlamaları ve finansal koşullardaki sıkılaşmayla bir miktar ivme kaybetse de uzun dönem eğiliminin üzerine kalmaya devam etti.

- Büyümeye hem iç talep hem de ihracat olumlu katkı verdi. Sanayi üretimi yükseliş eğilimini sürdürdü. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomideki toparlanma sürecini hızlandırıyor. Virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla vaka sayılarında ortaya çıkan artış salgının seyrinin ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olmakta. Perakende satış hacim endeksi açılmanın etkisiyle kuvvetli bir hacim kaydetti.

- İhracat güçlü seyrini sürdürmekte. İthalat artışı sınırlandı. İthalat 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha ılımlı bir artış eğilimi izledi. Avrupa ihracatında fazla, Asya bölgesiyle ise açık vermeye devam ediyoruz

- Dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken dayanıksız tüketim mallarında bir toparlanma gözlenmekte. Anket verileri firmaların gelecek için yatırım harcamalarını artırmayı planladığını işaret etmektedir.

KREDİLER SABİT SERMAYE YATIRIMLARINI DAHA FAZLA DESTEKLEYECEK

- Ekim ayında yatırım eğiliminde artış sürdü. Sektörel açıdan değerlendirdiğimizde ara mallar ve yatırımlarla da daha güçlü olmak üzere ana sektörler üzerine yayılan bir yatırım eğilimini gözlemliyoruz. 3. çeyrekte firmalarımızın sabit yatırım talebini gözlemledik. Ticari kredi faiz oranlarında düşüşün de etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha da fazla destekleyecek.

- Hizmetler sektörü istihdamı salgına dair kısıtlamaların etkisiyle daha yavaş bir toparlama sergilemiştir. Son dönemde güçlü istihdam artışıyla salgın dönemi kayıplarının tamamının telafi edildiğini gördük. İhracatın katkısıyla sanayi sektörü istihdamının diğer alt kalemlere göre daha olumlu seyrettiği dikkat çekmekte. Tarımdışı istihdamın toparlanmaya başladığını 2021 yılı ilk çeyreğinde salgın öncesi düzeylere ulaştığını görüyoruz.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

- TÜFE, yılın 3. çeyreğinde arz yönlü unsurlar ve açılmaya bağlı gelişmelerin etkisiyle yükseldi. TÜFE yüzde 19.58 ile temmuz ayında sunulan tahmin aralığının dışında kaldı. Çekirdek enflasyonun yıllık enflasyonu bir miktar azaldı, yılın 3. çeyreğinde kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle dalgalı bir seyir gözlendi. Gıda fiyatlarının belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır. Gıda fiyatlarındaki bu eğilimi Türkiye'de görüyoruz.

- Eylül ayında işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek artışlar sonrası bir miktar düzeltme kaydetti. Yıllık gıda enflasyonu eylül ayında sınırlı bir oranda gerilemesine karşın yüksek seviyesini korudu. Enflasyon beklentilerinde bir miktar artış yaşandı.

KAPAT [X]

Kavcıoğlu: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'de yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz

#şahap kavcıoğlu# merkez bankası# enflasyon
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
BES katılımcı sayısının gelecek yıl 13,5 milyona ulaşması bekleniyor
BES katılımcı sayısının gelecek yıl 13,5 milyona ulaşması bekleniyor
Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
BDDK, yeni bir bankanın kuruluşunu onayladı
BDDK, yeni bir bankanın kuruluşunu onayladı
Güne başlarken döviz fiyatları
Güne başlarken döviz fiyatları

Bu Habere Tepkiniz

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=tekekran
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Müstafi sayılması gereken memura maaş ödemesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay mazeretsiz olarak göreve gelmeyen memur hakkında müstafi kararı vermeyerek soruşturmayla kamu görevinden çıkartan üniversite hakkında yersiz ödenen maaşlardan dolayı kamu zararına hükmetti!
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
'Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'

'Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (5) ANKARA - Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.