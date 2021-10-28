Erdoğan'ın avukatlarından ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan "Erdoğan ikinci dilekçeyi verdi sıra Kılıçdaroğlu'nda" başlıklı yazısında "Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiasının peşini bırakmamakta kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni bir adım attı. Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu" diye yazdı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 105. maddesinde kendisine sağlanan hukuki güvencelere başvurabilirdi. Ama o yola tenezzül etmedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başvurusunu muhatap almayabilirdi. Ama o ne yaptı? Dün itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez başvuruda bulunarak hem Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tek tek yanıt verdi hem de siyasi cinayetler iddiasının aydınlatılması için Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmasını talep etti. Bu bir meydan okuma."

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SİYASİ CİNAYET TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklaması siyasette tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" görüşünü dile getirmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yer alan röportajında "siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Muhalefetin söz konusu açıklamalarına iktidar kanadı tepki göstermişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin 'siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına' dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermişti.