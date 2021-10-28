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İçişleri koordinesinde ülke genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' yapıldı

Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı- Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 618 şüpheli yakalandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 11:00
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İçişleri koordinesinde ülke genelinde 'Güvenli Eğitim Uygulaması' yapıldı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan "Güvenli Eğitim Uygulaması" kapsamında 548 okul servis aracının trafikten men edildiğini ve çeşitli suçlardan aranan 618 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması"nın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekip ile 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık iş yerleri, okul servis araçları ve personelinin denetlendiği vurgulandı.

- Kurallara uymayan servis araçlarına işlem yapıldı

Uygulamada 57 bin 598 okul servis aracının denetlendiği belirtilen açıklamada, denetimlerde, "Emniyet Kemeri Takmamak", "Araç Muayenesi Yaptırmamak", "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle toplamda 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracının trafikten men edildiği, 14 sürücünün de belgesinin geri alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başta 24 bin 784 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 318 umuma açık yerler (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler gibi), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 50 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 4 FETÖ/PDY, 18 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 40 yaralama, 23 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 20 tehdit, 11 hakaret, 341 yoklama kaçağı-bakaya ve 128 diğer suçlardan olmak üzere toplam 618 aranan şüpheli yakalandı, 19 kayıp çocuk bulundu."

#Denetim# Güvenli eğitim uygulaması# İçişleri Bakanlığı# ülke geneli
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