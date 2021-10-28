'Sosyal Destek Hattı' aracılığıyla 163 bin 513 kişinin sorunu çözüldü

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla, ocak-eylül aylarında 163 bin 513 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar üzerinden, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

İşaret dili bilen personel, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarla hafta içi 08.00-23.59, cumartesi günü ise 08.00-17.00 saatlerinde "05493810183" nolu hat üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar "+903122539200" numaralı çağrı merkezine ulaşarak, Bakanlığın görev alanı kapsamında yer alan hizmetlerle ilgili rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabiliyor.

- Alo 183'e "Felçliyim, eşim yorgan getirmiyor" şikayeti

Bakanlığın Alo 183 hattına bu yılın ocak-eylül döneminde tüm erişim kanallarından toplam 772 bin 144 başvuru geldi.

Bu çağrılardan Bakanlığın hizmet alanlarıyla ilgili 163 bin 513'ü işleme alındı. Alo 183'ün hizmet alanı dışında kalan 608 bin 513 talep ise ilgililerine yönlendirildi.

Tekirdağ'da yaşayan işitme engelli vatandaş, görüntülü arama hattı üzerinden çağrı merkezine ulaşarak Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olduğunu ve kendisine yardım edebilecek yakını bulunmadığını belirterek, EKPSS'ye girebilmek için araç talep etti.

Engelli vatandaş, Çerkezköy Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince sınav yerine ulaştırılarak, Kovid-19 testi pozitif adaylar için hazırlanan salonda sınava girdi.

Alo 183 hattını Ankara'dan arayan 56 yaşındaki felçli kadın, sağlık durumundan dolayı eşinden yorgan getirmesini istediğini fakat eşinin getirmediğini ifade etti.

Çağrı merkezi görevlileri kadının eşini arayarak, felçli eşinin isteğini yerine getirmesi ricasında bulundu. Görüşme sonunda eşinin isteğini yerine getirmesiyle felçli kadının sorunu çözüme kavuşturuldu.

Kurban Bayramı'nda sosyal destek hattına SMS ile ulaşan kadın da yaşlı ve engelli olduğunu belirterek, kurban eti yemek istediğini söyledi.

Alo 183 görevlileri bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçerek, kadına kurban eti ulaştırılmasını sağladı.