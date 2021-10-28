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Tamamlayıcı sağlık sigortası, kendini belli başlı hastalık ve kaza risklerine karşı güvence altına almak isteyen pek çok kişi tarafından merak edilen bir sigorta ürünüdür. Kimi zaman özel sağlık sigortası ile de karıştırılabilen tamamlayıcı sağlık sigortası, aslında genel hatları ile oldukça anlaşılır bir sigorta ürünüdür. Yazının geri kalanında, bu sigorta türü ile ilgili bilmeniz gereken temel konulara yer vereceğiz.

İşte 4 maddede tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında merak ettikleriniz:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK'nın geçerli olduğu özel hastaneler için tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür. Zaman zaman özel sağlık sigortası ile karıştırılabilen tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilmeniz için, SGK'lı olma şartınız vardır. Bu iki sigorta arasındaki diğer bir fark ise, özel sağlık sigortasının sigortalıya yurt dışında da tedavi imkanı sunması, tamamlayıcı sağlık sigortasının ise böyle bir imkan sunmamasıdır. Başka bir deyişle, tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerli olan bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı, ikiye ayrılır: Yatarak ve ayakta tedaviler.

Masrafları %100 karşılanan ve limitsiz olan yatarak tedaviler, aşağıdaki tarz uygulamaları içerir:

" Ameliyat,

" Kemoterapi,

" Radyoterapi,

" Küçük Cerrahi Müdahaleler,

" Diyaliz,

" Acil Müdahaleler,

" Trafik Kazası Sonucu Diş Operasyonu,

" Tıbbi Malzemeler,

" Evde Bakım,

" Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

" Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik,

" Ambulans.

Sadece SGK katılım payı ödenerek alınabilecek olan ayakta tedaviler ise şunlardır:

" Muayene,

" Tahlil,

" Röntgen,

" Fizik Tedavi,

" MR İşlemi.

Tabii ki, yukarıdakilere ek olarak çeşitli ek teminat paketleri alınarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı genişletilebilir.

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Türkiye'de devletin sosyal güvenlik hizmeti altında çalışmakta olan her bireyin ve Sosyal Güvenlik Hizmetinden kendilerine bağlı olarak yararlanan birinci derece yakınlarının (Eş-Çocuk) tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırma hakkı vardır. Buna aktif bir şekilde SGK'ya bağlı olarak çalışmayı sürdüren işçiler, memurlar ve Bağ-Kurlular dahildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyatları, diğer tüm sigortalar gibi belli başlı kriterlere göre değişebilmektedir. Eğer siz de tamamlayıcı sağlık sigortası için fiyat teklifi almak istiyorsanız, bireysel ve kurumsal sigorta çeşitlerinde kullanıcılarına sunduğu avantajlı fiyatlarla öne çıkan OYAK Grup Sigorta'nın karşılaştırmalı fiyat tekliflerine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: