Konya'da yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde seyir halindeki yük trenine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 11:22
Muhammed Taha Özcan idaresindeki (28) 42 AJN 606 plakalı otomobil, Hacımehmetli Mahallesi yakınlarında hemzemin geçitten geçmeye çalışırken, Konya istikametine giden yük treninin ikinci vagonuna çarptı.
Kazada, sürücü Özcan ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.