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Eşine boşanma baskısı yapan eş, 'tam kusurlu' bulundu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşine boşanma baskısı yapan kocanın maddi ve manevi tazminat olarak 45 bin lira ödemesine karar verdi- Karardan:- "Boşanma için süreklilik arz edecek şekilde eşe baskı yapılması, kişilik haklarının ihlali niteliğinde"- Avukat Gülben Elhakan:- "Verilen bu karar boşanma davalarında baskı uygulayan eşlerin tam kusurlu sayılabileceği yönünde emsal teşkil etmektedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 11:07
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- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşine boşanma baskısı kuran kocayı "tam kusurlu" bularak maddi ve manevi tazminat ödemesi yönünde karar aldı.

Diyarbakır'da Ö.A, 4 yıl önce eşi G.A'dan boşanmak için Diyarbakır 1. Aile Mahkemesine başvurdu. İki tarafı eşit kusurlu bulan mahkeme, G.A'nın maddi ve manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

Avukat Gülben Elhakan, müvekkili G.A'nın boşanma konusunda kusurlu olmadığı ve tazminat taleplerinin reddedilmesinin hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararının kaldırılması yönünde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 2. Hukuk Dairesinin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"Davacı erkeğin iddiası ve tanık beyanları incelendiğinde mahkeme tarafından kadına yüklenen 'erkeğin ailesini ve arkadaşlarını evde istememesi' ve 'kocaya ilgisizliği' kusurlu davranışlarının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Bu durumda davacı erkeğin tam kusurlu olduğu, davalı kadının ise kusurunun ispatlanmadığı tespit edilmiştir. Boşanma için süreklilik arz edecek şekilde eşe baskı yapılması, kişilik haklarının ihlali niteliğindedir. Tarafların sosyal ekonomik durumu, evlilik süresi, gerçekleşen kusur ve paranın satın alma gücü göz önüne alınarak davalı kadının ilgili madde gereği maddi ve manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir."

Mahkeme, Ö.A'nın boşandığı eşine maddi ve manevi tazminat olarak 45 bin lira ödemesine hükmetti.

- "Eşit kusurlu" görüşüne itiraz

Kararı AA muhabirine değerlendiren G.A'nın avukatı Elhakan, müvekkilinin kendisine müracaat ettiğinde aleyhine boşanma davası açıldığı için mutsuz ve umutsuz olduğunu söyledi.

Davacı eş tarafından evliliğin son birkaç yılında müvekkiline boşanma yönünde baskı uygulandığını savunan Elhakan, açtıkları karşı davada davacı eşin sürekli olarak müvekkiline boşanma yönünde baskı yaptığına özellikle değindiklerini aktardı.

Yerel mahkemenin müvekkilini davacı eşin ailesine "ilgisiz davrandığı ve evine kabul etmediği" gerekçesiyle "eşit kusurlu" olarak gördüğünü anlatan Elhakan, bu nedenle müvekkilinin maddi ve manevi tazminat isteminin kabul edilmediğini, kararı istinaf mahkemesine taşıdıklarını anlattı.

Elhakan, istinaf mahkemesinin yaptığı inceleme sonucu davacı eşin, müvekkiline uyguladığı "boşanma" baskısı nedeniyle "tam kusurlu" olduğuna kanaat getirerek, maddi ve manevi tazminat istemlerinin kabulüne karar verdiğini belirterek, "Verilen bu karar boşanma davalarında boşanma hususunda baskı uygulayan eşlerin tam kusurlu sayılabileceği yönünde emsal teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Evlilik birliği içeresinde taraflardan birinin boşanma hususunda sürekli bir baskıya maruz bırakıldığını sık sık duyduklarını belirten Elhakan, "Bu karar aslında bu tür psikolojik ve manevi baskı yaşayan eşler açısından emsaldir. Bu kararımız örnek gösterilerek ilgili yasal süreçleri başlatabilirler." diye konuştu.

#Avukat Gülben Elhakan# Boşanma# Diyarbakır# tam kusur# tazminat
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